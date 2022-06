Coimbra Business School lança mestrado para responder à transição digital

"Os empresários vão ter de alterar os seus processos logísticos com a máxima urgência para manterem, ou tentarem aumentar, a competitividade das suas empresas no mercado", sublinhou a investigadora e coordenadora do mestrado, Ana Cristina Amaro.

De acordo com a Coimbra Business School, a transformação digital nas cidades e nos territórios está a atualizar os processos logísticos das empresas e a adaptá-los às exigências da nova realidade do comércio em Portugal.

O presidente da Coimbra Business School, Pedro Costa, salientou que "a relevância da logística foi demonstrada de forma evidente, e até dramática, durante a recente pandemia da covid-19".

"Verificaram-se disrupções no fluxo de diversos produtos e, também, alterações estruturais nos hábitos de boa parte das pessoas, nomeadamente na repartição que passaram a fazer do tempo passado em casa e no trabalho", referiu.

Para Pedro Costa, "a competitividade das empresas do setor vai depender da forma como usarem os instrumentos da transição digital".

A nova realidade do comércio em todo o mundo, nomeadamente o crescimento do `e-commerce`, "exige que as empresas tenham uma nova geração de quadros com formação atualizada para responder às exigências atuais".

"Essa formação tem de ser cientificamente robusta e capaz de conferir novas competências numa área de conhecimento com um impacto crescente e transversal, tanto na gestão das empresas e das organizações, como na vida do cidadão comum", afirmou o presidente da Coimbra Business School.

Dirigido a profissionais já com carreira no setor, o mestrado em Inteligência Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento pretende qualificar os conhecimentos daqueles operacionais e atualizar as suas competências logísticas, contando com a participação de várias empresas das áreas tecnológicas e de logística.

"Será um exemplo de colaboração entre ensino superior e o tecido empresarial para tornar os bens e os serviços nacionais mais competitivos", realçou a coordenadora do mestrado, Ana Cristina Amaro.

A docente sustentou que "a alteração dos hábitos individuais e a escassez de materiais imposta às organizações veio tornar a logística e a gestão da cadeia de abastecimento elementos centrais de decisão em todo o mundo".

"Os dirigentes e os operacionais das empresas do setor terão de atualizar os seus conhecimentos de gestão de processos logísticos orientados para a inovação tecnológica, para a transformação digital e para a utilização das ciências de dados", sublinhou.