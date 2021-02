Coimbra Business School vai capacitar gestores de alojamento local

"A capacidade de inovação é crucial para ajudar os negócios turísticos tradicionais a recriarem-se e a superarem os obstáculos que estão a ser levantados pelos sucessivos confinamentos e declarações de estados de emergência", considera Wander de Carvalho, coordenador da formação e professor da Coimbra Business School.

A CBS vai "ajudar os quadros das empresas do setor do turismo a diversificarem os seus produtos e serviços, bem como a qualificarem as ofertas que irão apresentar ao mercado depois da recuperação da crise imposta pela pandemia".

O objetivo, segundo aquela instituição de ensino, passa por aproximar os profissionais da área dos instrumentos de financiamento europeu e dos `softwares` de gestão hoteleira e "ajudá-los a criar novas estratégias que alavanquem as vantagens competitivas deste setor da fileira turística".

"A requalificação deste setor é particularmente importante, porque representa uma fatia considerável nas contas do país, motivo pelo qual deve ter um grande peso no Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030", salienta Wander de Carvalho.

Segundo o docente, a aposta em atividades que promovam o setor e a criação de apoios aos profissionais desta área na construção de novos negócios ou na sua revitalização "pode acelerar a recuperação económica do país".

A capacitação nesta área vai ser feita através da pós-graduação em "Gestão de Alojamento Local e Animação Turística", que arranca `online` em 06 de março, focando-se no desenvolvimento de competências para criar, avaliar e gerir novas soluções para o negócio turístico.

Durante seis meses, os gestores vão conhecer os apoios de financiamento direcionados a profissionais do setor, em especial as diversas linhas de financiamento europeu do Portugal 2020 ainda disponíveis, além dos 30 mil milhões de euros do novo quadro europeu, que poderão ser aplicados até 2027, e os 15,3 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação Europeu.

A pós-graduação, que será apresentada na segunda-feira, na conferência "O futuro do turismo: ameaças e oportunidades", tem como destinatários os recém-licenciados com interesse nas áreas de gestão do alojamento local e animação turística, os profissionais que já atuem neste ramo e futuros empreendedores que pretendam criar o seu próprio negócio.

O presidente da CBS, Pedro Costa, frisa que a instituição "está a reagir aos desafios que a covid-19 colocou às empresas e organizações de diferentes setores ao reforçar a sua formação executiva em áreas `core` das Ciências Empresariais, das Ciências Jurídicas e da Informação Aplicada".

"Estamos a transformar a nossa própria oferta formativa para preparar os executivos para as exigências que os próximos anos lhes irão colocar", sublinha.

Em 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a atividade turística representou 15,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Já em 2020, com o surgimento da pandemia da covid-19, o setor turístico sofreu duras quebras e perdeu dois terços das receitas, registando uma diminuição de 66,1% em comparação com 2019.