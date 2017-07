Coimbra está a fazer grande investimento na atividade empresarial

Lusa 04 Jul, 2017, 17:07 | Economia

Intervindo na sessão solene do Dia da Cidade, Manuel Machado disse que Coimbra é de entre os 100 municípios da região Centro aquele onde mais cresceu o número de `empresas gazela` (empresas jovens e com elevado ritmo de crescimento), que aumentou 53%, passando de 57 para 87.

"Coimbra é novamente o concelho com mais empresas neste ranking, o que demonstra bem a vitalidade económica que tem vindo a ser recuperada na nossa cidade", frisou Manuel Machado.

Adiantou que a autarquia que lidera "tem neste momento condições ímpares para estimular e favorecer o investimento e a atividade empresarial no concelho", argumentando que o município passou, há quatro anos, de uma situação "deficitária" para um "superavit operacional de 29 milhões de euros em 2016, apesar dos custos de concluir e de pôr a funcionar o Convento São Francisco".

"Isto permite-nos ser hoje um dos municípios do país melhor posicionados para avançar com a contrapartida nacional dos fundos europeus do Portugal 2020 e de, por essa e por outras vias, estimular, dinamizar e apoiar o investimento e a atividade empresarial em Coimbra", garantiu Manuel Machado.

A esse propósito, o autarca lembrou o programa "Coimbra Investe", publicado em Diário da República há cerca de um mês, que definiu como "um ambicioso regulamento de apoio às iniciativas económicas" no município e que "aponta claramente para o investimento e para a criação de emprego assentes na qualificação, na inovação e na tecnologia.

Através do programa, a autarquia irá apoiar "processos de inovação produtiva que apostem na expansão das capacidades de produção em setores de alto conteúdo tecnológico e com procura internacional relevante", sustentou Manuel Machado.

A sessão de hoje incluiu a assinatura de protocolos e a atribuição de prémios, entre os quais um acordo com a autarquia de Montemor-o-Velho para a construção da nova Ponte do Paço, entre Pereira e Arzila ou a atribuição do prémio bienal de arquitetura Diogo Coutinho a João Mendes Ribeiro pela reabilitação das estufas tropicais do Jardim Botânico de Coimbra.