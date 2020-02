Coimbra investe 2,8 milhões de euros em nove miniautocarros elétricos

A adjudicação dos novos veículos e respetivos carregadores de baterias, que surge na sequência do respetivo concurso público, vai ser debatida e votada na próxima reunião do executivo municipal, agendada para quinta-feira.

Com este investimento, a Câmara quer "continuar a renovar a frota" dos SMTUC com "veículos com melhor desempenho ambiental" e reduzir "o impacto negativo das emissões de gases com efeito de estufa e de outros poluentes atmosféricos".

No âmbito dessa estratégia, "os dez novos autocarros 100% elétricos", que foram apresentados em junho de 2019, permitiram que, "em seis meses de utilização", tivesse sido evitada "a libertação de cerca de 250 toneladas de gases carbónicos (CO2) para a atmosfera, depois de cerca de 200 mil quilómetros de estrada, tendo gerado uma economia de cerca de 65 toneladas equivalentes de petróleo", sublinha a Câmara.

Em novembro de 2019, a Câmara abriu o concurso público, para além da aquisição dos nove miniautocarros, de cinco autocarros `standard`, de 12 metros de comprimento, igualmente 100% elétricos, e respetivos carregadores, mas nenhum concorrente "cumpriu os requisitos" para o seu fornecimento.

O fornecimento dos cinco autocarros `standard` implica, assim, o lançamento de novo concurso, com um valor base de cerca de 2.370 mil euros (a que acresce IVA à taxa legal em vigor) e um prazo de entrega não superior a dez meses, assunto que também vai merecer a atenção do executivo camarário na reunião de quinta-feira.

A aquisição destas viaturas é comparticipada por fundos comunitários, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) para "Promoção da eficiência energética nos transportes coletivos de passageiros incumbidos de missões de serviço público".

De acordo com o presidente da Câmara, o socialista Manuel Machado, os novos miniautocarros vão permitir também a reativação do serviço Ecovia.

Este serviço, criado em 1997 e suspenso cerca de uma década depois, visa "tirar carros da cidade e tornar a vida" de quem nela vive a visita "melhor, mais saudável, mais económica e com maior capacidade de circular a pé ou nos transportes".

Nos últimos seis anos, a Câmara de Coimbra adquiriu para a frota dos SMTUC 52 viaturas -- 36 autocarros, dez dos quais elétricos, 14 miniautocarros (dois elétricos e dois híbridos) e duas carrinhas de transporte especial, num investimento de cerca de nove milhões de euros, para além dos nove miniautocarros elétricos a adjudicar.