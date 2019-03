Coimbra investe 4,1 ME para tornar 250 habitações energeticamente eficientes

Lusa11 Mar, 2019, 18:31 | Economia

A abertura do concurso público para a empreitada -- que visa "otimizar a eficiência energética, diminuir o consumo de energia, reduzir a emissão de gases com efeito de estufa e aumentar o conforto térmico" de 222 daquelas habitações, situadas no Bairro da Rosa -- proposta pela Câmara, foi aprovada hoje, por unanimidade, pelo executivo municipal.

A estas 222 casas, cuja intervenção envolve um investimento de 3,6 milhões de euros, juntam-se 28 frações do Bairro da Conchada, para as quais o respetivo concurso público, implicando a aplicação de 500 mil euros, foi reaberto recentemente.

A reabertura daquele procedimento ficou a dever-se ao facto de o concurso público lançado em final de 2018 ter ficado "deserto", explicou o presidente da Câmara, Manuel Machado (PS). O novo concurso aumenta a base de licitação do empreendimento em cerca de 30%.

As empreitadas, que visam "beneficiar o desempenho energético" de um total de 250 casas, representando um investimento global de cerca de 4,1 milhões de euros, serão executadas ao abrigo de uma candidatura do município ao programa Prioridade de Reabilitação nos Bairros Sociais (Eficiência Energética), cofinanciado pelo Programa Operacional Regional Centro 2020, no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 2020.

A intervenção prevê, designadamente, "a aplicação de isolamento térmico no exterior e na cobertura" dos imóveis, a instalação de "caixilharias com corte térmico e vidros duplos", a introdução de "sistemas de produção de águas quentes sanitárias" e a "melhoria da iluminação nas zonas comuns".

O parque habitacional do município de Coimbra é constituído por cerca de oito centenas de habitações, essencialmente distribuídas por oito bairros da cidade.

Durante a sessão quinzenal de hoje, a Câmara também aprovou, com duas abstenções, a abertura de um concurso público internacional para a instalação de "um sistema de bilhética multimodal nos transportes públicos", que já foi aprovada pela administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

A operação, que envolve um investimento previsto de 1,8 milhões de euros, com financiamento europeu, através do programa Centro 2020, foi aprovada com os votos favoráveis dos cinco eleitos pelo PS, dos três vereadores sociais-democratas (eleitos no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT) e do representante da CDU e com as abstenções dos dois vereadores do movimento Somos Coimbra (SC).

A posição do SC deve-se essencialmente ao facto de a substituição do atual sistema de bilhética não ser feita em articulação com (e no âmbito) da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, que agrega 19 municípios.

O vereador socialista e presidente da administração dos SMTUC, Jorge Alves, assegurou que, "a seu tempo, [os sistemas de bilhética do município e da CIM] vão encaixar" e que as autoridades de transportes municipal e da CIM têm debatido o assunto.