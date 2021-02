Coimbra investe um milhão na requalificação do espaço público do planalto do Ingote

A intervenção, hoje consignada, prevê a reabilitação do eixo central dos bairros da Rosa, do Ingote e ex-IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado), a Rua Cidade de Cambridge e dois espaços periféricos, a norte e a poente.

Em comunicado, a Câmara de Coimbra salienta que a empreitada tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade instalada nestes bairros municipais, com a requalificação do espaço público e a criação de um parque de merendas e a extensão das hortas urbanas, numa ação que integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Coimbra.

Financiada por fundos comunitários, a empreitada representa um investimento de 921.095,80 euros (IVA incluído) e tem um prazo de execução de 365 dias.

Paralelamente, o município de Coimbra tem em curso desde outubro as empreitadas de reabilitação energética de 14 lotes do Bairro do Ingote, 17 lotes do Bairro da Rosa e três lotes do Bairro da Conchada, num investimento global superior a 6,5 milhões de euros, com financiamento do Centro 2020.

"Estas empreitadas visam beneficiar o desempenho de um total de 416 frações de habitação, através da aplicação de isolamento térmico na cobertura, de novas caixilharias e vidros duplos nas janelas, substituição de caleiras, introdução de sistemas de produção de águas quente, da melhoria das zonas comuns e da instalação de painéis solares", refere o comunicado.

Em setembro, já tinha sido iniciada uma outra obra de reabilitação do edificado dos lotes 11, 14, 16, 18 e 26 do Bairro do Ingote, integrado também no PEDU, num investimento de cerca de 850 mil euros, que prevê a requalificação interior e exterior das partes comuns e de 10 habitações.

Já na véspera do Natal de 2019, o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, tinha entregue as chaves de 12 habitações requalificadas no Bairro de Celas, que fazem parte de um rol de 38 casas que a autarquia se encontra a reabilitar.

Trata-se de uma intervenção que representa um investimento superior a 2,6 milhões de euros e que, depois de concluída, representa uma recuperação de 73% das habitações desse bairro.