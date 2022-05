Coimbra lança nova edição de concurso para soluções com impacto na comunidade

A competição, que vai na sua segunda edição, é promovida pelo Fikalab (laboratório de inovação da empresa Critical Software) em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, o Centro de Ecologia Funcional, o Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, a Escola Superior Agrária, o Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra e o Nest Collective, afirmou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A competição vai atribuir um prémio de 5.000 euros à melhor ideia apresentada a concurso.

As candidaturas ao Future City Challenge podem ser enviadas através do preenchimento de um formulário de inscrição em https://futurecity.pt/new-idea.php.

"Os participantes são desafiados a apresentar soluções inovadoras que permitam melhorar a vida dos cidadãos através da utilização de soluções IoT [Internet of Things, conceito que se refere a redes de dispositivos ou objetos conectados entre si]", aclarou o município.

As dez melhores ideias "serão conhecidas no dia 08 de junho e vão receber, à semelhança da edição anterior, um prémio de 250 euros, para além de serem convidadas a desenvolver um protótipo até dia 02 de setembro, que será, posteriormente, apresentado a um júri", explicou a Câmara de Coimbra, referindo que o projeto vencedor será conhecido a 09 de setembro.

Segunda a nota de imprensa, alguns dos projetos finalistas da edição de 2021 estão a ser desenvolvidos pelas suas equipas, com o apoio do Fikalab e do Município de Coimbra, integrados no #CoimbraCityLab para serem experimentados em ambiente real, na cidade e concelho.