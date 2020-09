Coimbra promove "Caminhos da Cerveja" com petiscos e património

O evento "Caminhos da Cerveja -- Cervejar, Petiscar e Passear" vai decorrer na quinta-feira, sexta-feira e sábado e nos dias 24, 25 e 26, entre as 16:00 e as 23:00, envolvendo 26 estabelecimentos associados da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), situados parcialmente na área urbana classificada pela UNESCO como Património da Humanidade.

Além de acederem a 26 petiscos diferentes e às cervejas artesanais da região de Coimbra, as pessoas poderão "passear pela história de Coimbra através de dois percursos, com paragem num dos espaços de restauração aderentes", segundo a organização, que apresentou hoje o programa.

"Caminho da Canção" e "Caminho de Santiago" são os dois itinerários do evento, dinamizados pela Casas Contadas, uma empresa da cidade com atividades nas áreas do turismo, património, gastronomia, arte, história, festividades e celebrações, entre outras "que dão identidade aos territórios" visitados.

A iniciativa é promovida pela APBC, presidida por Assunção Ataíde, em parceria com a Brew!, uma marca local de cervejas artesanais, e a Associação Portuguesa do Património Cervejeiro.

A compra de um petisco mais uma cerveja, por quatro euros, é feita diretamente em cada um dos locais de consumo, enquanto cada percurso, um pacote que inclui o petisco e a cerveja, custa 12 euros e é pago no ponto de encontro, no largo da Portagem.

Para Assunção Ataíde, a participação no programa "Caminhos da Cerveja" é uma oportunidade de as pessoas fruírem "o melhor da cidade" do Mondego, ao ar livre, "cumprindo todas as normas de segurança" da Direção-Geral da Saúde face à atual pandemia da covid-19.