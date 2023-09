Coimbra realiza Invest Summit para pôr a cidade no radar dos investidores

Ao longo de três dias, haverá conferências, palestras, sessões de capacitação, apresentação de projetos e até uma reunião do Conselho Estratégico Municipal para o Desenvolvimento de Coimbra, numa iniciativa promovida pela Câmara de Coimbra e que tem como parceiros a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes (IPN), Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) e o iParque, foi hoje anunciado em conferência de imprensa.

A iniciativa terá como foco "os dois `clusters` do concelho, a tecnologia e a saúde", num evento que se propõe a pôr "Coimbra no radar dos investidores nacionais e internacionais", salientou o vereador com a pasta do empreendedorismo e investimento, Miguel Fonseca.

Ao mesmo tempo, o Coimbra Invest Summit, que pretende ter uma periodicidade anual, propõe-se a "agregar o ecossistema inovador e empreendedor do território".

De acordo com o vereador, estarão 41 empresas e instituições representadas, 47 projetos de investigação na mostra tecnológica, 19 oradores no palco "Pitch", 21 oradores que irão participar em quatro conferências e ainda dois oradores principais (o ex-presidente da Confederação Empresarial de Portugal de Portugal, António Saraiva, e o presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho).

Estão também confirmadas as presenças do ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, e da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Com mais de 500 inscrições já registadas, o Coimbra Invest Summit também terá um momento de apresentação das seis multinacionais que se instalaram em Coimbra, no último ano (Airbus, Accenture, Deloitte, PWC, Eugin e Velvet Med).

Estas seis multinacionais representarão cerca de 600 novos postos de trabalho criados no concelho.

Presente na conferência de apresentação, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, realçou a importância de envolver as várias instituições da cidade, mostrando "ao mundo esta capacidade de trabalhar e produzir em conjunto".

"Esta imagem de união, de dinâmica, de querer fazer, [...] está a transformar a imagem que Coimbra passa para fora e é fundamental para atrair mais investimento", realçou o autarca, considerando que é altura de o concelho começar a aproveitar "os mais de oito mil diplomados" que forma todos os anos.

Para José Manuel Silva, as empresas já começam a "olhar para Coimbra de forma diferente", esperando que terça-feira a Assembleia Municipal aprove a alteração de estatutos do Coimbra iParque para dar "outra dimensão" àquele parque tecnológico.

"A Câmara de Coimbra precisa de poder tomar rapidamente decisões e já perdemos investimentos por não termos espaços preparados. Coimbra precisa de novos estatutos para o iParque como de pão para a boca", vincou.

Questionado pela Lusa sobre o estado de execução de um contrato de atração de investimento para Coimbra por parte da empresária israelo-americana Nirit Harel (que venceu o concurso público internacional em novembro de 2022), José Manuel Silva esclareceu que o processo ainda não está concluído, por o município ainda não ter cumprido aquilo que se comprometeu a fazer no contrato.

Na conferência de imprensa, estiveram também presentes representantes das restantes entidades parceiras, que enalteceram a iniciativa.

"O facto de estarmos aqui os cinco à mesa é uma estreia e é a prova de que o evento faz sentido e era necessário. Mais do que mostrar que Coimbra é uma cidade para investir, mostra que existe cooperação e que os empresários e empreendedores podem ter lugar na cidade e têm o apoio de que precisam", notou Jorge Pimenta, do IPN.