Coimbra reduz fatura da água em abril, maio e junho

Com "um impacto financeiro de cerca de um milhão de euros", a medida abrange "famílias, empresas de comércio, indústria e serviços, e instituições particulares de solidariedade social [IPSS]", afirma a Câmara de Coimbra numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Trata-se de "mais um apoio da autarquia perante os impactos negativos da pandemia da covid-19", sublinha.

O despacho do presidente da Câmara, Manuel Machado, determina "a isenção do pagamento dos consumos mensais correspondentes ao primeiro escalão da tarifa variável de água a todos os cerca de 76 mil consumidores domésticos" do município.

Na prática, explicita a Câmara, "esta medida resulta na atribuição gratuita às famílias de cinco mil litros de água por mês, sendo faturada apenas a água que for consumida para além desta quantidade, de acordo com o tarifário em vigor".

Já em relação às empresas de comércio, indústria e serviços, será "aplicada a isenção do pagamento das tarifas fixas de água e saneamento, tendo também em consideração que parte considerável destas cerca de sete mil empresas estão ou estiveram encerradas por determinação do estado de emergência".

Embora as cerca de 180 IPSS de Coimbra já usufruam, normalmente, de "um tarifário mais favorável" (em relação aos restantes consumidores), a Câmara determinou aplicar, neste período, "tarifa zero", isto é, "a isenção total do pagamento da tarifa fixa e da tarifa variável de água e saneamento".

Estas medidas que, entretanto, vão ser submetidas à ratificação do executivo municipal, na sua próxima reunião, agendada para segunda-feira, vão ser operacionalizadas pela empresa municipal Águas de Coimbra.

De ressalvar, no entanto, que "as faturas já emitidas e eventualmente pagas relativamente ao mês de abril" serão "regularizadas nos meses seguintes", aplicando "a mesma a isenção determinada", alerta a Câmara de Coimbra.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 820 pessoas das 22.353 confirmadas como infetadas, e há 1.143 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.