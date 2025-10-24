Coindu avança com segundo despedimento coletivo este ano

"Após uma análise aprofundada da situação económica e operacional da empresa, terá de proceder a uma reestruturação do seu quadro de colaboradores, devido ao declínio acentuado e prolongado das encomendas no setor automóvel, que tem impactado a sua atividade nos últimos anos", informou, em comunicado, a empresa sedeada em Joane, Vila Nova de Famalicão (distrito de Braga).

Em maio, a Coindu avançou com o despedimento coletivo de 123 trabalhadores e colocou outros 237 em `lay-off` e, em finais de 2024, fechou a fábrica que tinha em Arcos de Valdevez, deixando sem emprego 350 trabalhadores.