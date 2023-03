Colapso do SVB. "Estabilidade do sistema financeiro deve ser repensada", defende Joseph Stiglitz

O anúncio surgiu na passada sexta-feira. As autoridades norte-americanas davam como encerrado o Silicon Valley Bank (SVB), o principal banco dos Estados Unidos paratecnológicas.

A notícia da falência, a segunda maior do setor bancário norte-americano, levantou receios de uma crise financeira semelhante à de 2008 e lançou o pânico no setor bancário asiático e europeu.



“Os bancos estão mais saudáveis do que no passado, especialmente em 2008. Tem havido progressos, mas não tanto quanto o necessário.s”, acrescentou.Joseph Stiglitz recorda que se “costumava pensar que as contas bancárias eram difíceis de movimentar”. No entanto, atualmente “todos gerem a sua conta bancária através da Internet, é muito mais fácil levantar todo o seu dinheiro e colocá-lo noutro lugar”.", defendeu.

O colapso do SVB levou a que as bolsas europeias, na terça-feira, registassem o maior ganho num único dia, acalentadas pela esperança de que a Reserva Federal dos EUA iria diminuir a subida das taxas de juro.

O Nobel da Economia já tinha afirmado recentemente que o colapso do SVB era “previsível”. Agora, quando questionado sobre a possibilidade de outros grandes bancos passarem pela mesma situação, Joseph Stiglitz é perentório: “O sistema bancário é muito complexo”.“Há sempre rumores sobre este ou aquele banco ser vulnerável, mas a menos que conheça o seu balanço, as suas exposições e (os resultados dos seus testes de stress), é difícil de verificar”.No passado, na maioria dos bancos, as pessoas queixavam-se da imprudência dos bancos, que tinham feito empréstimos hipotecários mais ou menos fraudulentos. Mas aqui não é um problema de empréstimos, é mais uma assimetria (entre o ativo e o passivo do SVB). E isto pode acontecer em qualquer parte do nosso sistema económico".O Nobel da Economia relembra que entre quinta-feira e domingo “houve muito”. Mas considera que no final “as autoridades reagiram bem, mas muito lentamente”.Segundo Joseph Stiglitz, “teria sido muito mais fácil se tivessem reagido mais rapidamente, especialmente em termos de garantir que os clientes que tinham depósitos superiores a 250 mil dólares não perderiam o seu dinheiro. A nível macro, isto foi o mais importante. Se as autoridades não o tivessem feito, (havia) a possibilidade de uma enorme crise financeira ou de uma enorme corrida aos bancos demasiado grandes para falir".“É preciso compreender o grau de ênfase que isto (o atraso das autoridades em reagir) colocou sobre todos os profissionais do sector tecnológico. É um trauma que penso que terá efeitos a longo prazo”.

O que se sabe do colapso do Silicon Valley Bank?

Dois dias depois do colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, as ações de algumas instituições bancárias mundiais registaram quedas.O SVB, especializado em empréstimos a empresas de tecnologia, foi encerrado pelo regulador norte-americano e os seus ativos foram apreendidos na passada sexta-feira. Já o Silicon Valley Bank tinha tentado angariar verbas para colmatar uma perda decorrente da venda de ativos afetados por taxas de juro elevadas. A notícia dos problemas levou os clientes ao banco para levantar fundos, o que originou uma crise de liquidez.No domingo, o regulador norte-americano tomou também em mãos o processo de fecho do Signature Bank, em Nova Iorque, que tinha vários clientes envolvidos em criptomoedas e era visto como a instituição mais vulnerável a uma corrida bancária semelhante.avança a BBC O colapso do SVB e do Signature Bank levou a que as ações de bancos nos EUA, Europa e Ásia caíssem, uma vez que os investidores estavam preocupados com o estado geral do sector bancário.Os investidores estão preocupados que as falhas nos dois bancos sejam um sinal de problemas em outras empresas.Uma vez que a maioria dos bancos espalha a sua exposição por muitos sectores - e também tem muito dinheiro em caixa -, o pressuposto é que o risco para o resto do sector bancário seja baixo.Há muito tempo que o Governo Federal dos EUA garante depósitos bancários inferiores a 250 mil dólares. No entanto, as duas instituições bancárias em causa movimentavam valores muito superiores.O Silicon Valley Bank atendia em grande parte a empresas tecnológicas em fase de arranque, enquanto o Signature Bank era um banco comercial centrado em clientes empresariais. Muitas dessas contas tinham montantes superiores a esse nível de 250 mil dólares.

