Colapso SVB. Eurogrupo garante solidez bancária e afasta risco de contágio

A palavra de ordem na Europa é contudo sossegar os investidores e o público, garantindo que os bancos da União Europeia são "sólidos".



A Comissão Europeia afirma que está atenta e a acompanhar, em colaboração estreita com o Banco Central Europeu, a resposta ao colapso do californiano Silicon Valley Bank.











"Estamos a acompanhar a possibilidade de ocorrer um impacto, mas não há risco significativo", garantiu o responsável europeu.



As autoridades europeias acreditam na solidez dos bancos europeus face ao embate "previsível". "Isso é uma coisa e a possibilidade de risco de contágio é outra", insistiu Gentiloni.

"Acalmem-se"

Fernando Medina, ministro das Franças de Portugal, lembrou à entrada da reunião do Eurogrupo que o sistema bancário europeu é robusto e acentuou diferenças face ao norte-americano.



Os supervisores de França e da Alemanha asseguraram por sua vez que nenhum dos seus bancos arrisca ser contagiado nem a falência do SVB constitui "uma ameaça à estabilidade financeira" dos países.



"Acalmem-se acalmem-se e olhem para a realidade", aconselhou o ministro francês da Economia, Bruno Le maire, aos investidores. "A realidade é que o sistema bancário francês não está exposto ao SVB. Não há ligações entre as diferentes situações" nos Estados Unidos e na Europa.



Em Espanha o Banco Sabadell foi um dos mais penalizados, com quebras de 11,8 por cento, mas o Bankinter caiu 8,54 por cento, o BBVA 8,24 por cento, o Santander 7,35 por cento e o CaixaBank 6,24 por cento.



A italiana Bper Banca, os alemães CommerzBank e Deutsche Bank e os holandeses ABN Amro e ING Group, registaram igualmente fortes quedas em bolsa.



Os principais índices europeus estão a ressentir-se. O Dax de Frankfurt caiu 3,04 por cento, o Cac francês 2,9 por cento e o FTse MIB italiano pouco mais de quatro por cento. O Euro Stoxx 50 retrocedeu 3,14 por cento, com o Ftse 100 britânico a registar uma quebra de somente 2,5 por cento.

Avaliar subida das taxas de juro



A Goldman Sachs antevê que esta, a pior crise do sistema financeiro desde 2008, quando colapsou o Lehman Brothers, possa levar a Reserva Federal norte-americana a recuar na subida de taxas antecipada para esta semana.







Face às incertezas e à entrada para a reunião do Eurogrupo, a vice-primeira-ministra espanhola, Nadia Calviño, apelou por sua vez o Banco Central Europeu à "máxima prudência", considerando que o BCE deveria meditar se será melhor adiar a subida das taxas de juro em meio ponto percentual marcada para esta quinta-feira.





"Neste momento e num contexto de volatilidade tão intensa é necessário que todos os agentes, públicos e privados, bancos, entidades financeiras e os responsáveis da política fiscal e monetária ajam com a máxima prudência", afirmou Calviño aos jornalistas num recado que considerou "bastante claro".





A vice-primeira-ministra de Espanha disse não ter sido informada de qualquer exposição concreta da banca espanhola a bancos eventualmente afetados na União Europeia pela crise do SVB.

Biden deixa garantias



A situação é mais preocupante para já nos EUA, onde as quebras dos bancos têm sido mais acentuadas,, tendo perdido mais de três quartos da sua capitalização em bolsa desde quarta-feira. Poderá ser o quarto banco a declarar falência nos EUA em menos de uma semana.





Governos e entidades financeiras tentam há vários dias conter o impacto da falência do SVB e uma corrida aos depósitos, que seria fatal.





A Administração Biden já afirmou que não vai injetar dinheiro dos contribuintes para salvar o SVB, uma das maiores entidades financiadoras de empresas tecnológicas e start ups, enquanto assegurava aos americanos que os seus depósitos estão "garantidos" e que o sistema bancário do país é "sólido". Já declararam falência contudo outros dois bancos menores, expostos às criptomoedas, os Signature Bank e o Silvergate Bank, arrastados pela falência do SVB.





Na Europa, o HSBC do Reino Unido adquiriu por "uma libra simbólica" a sucursal britânica do SVB, como precaução. "Os clientes do SVB UK poderão aceder aos seus depósitos e serviços bancários normalmente a partir de hoje", garantiu o Tesouro britânico.