Coligação do Governo timorense vai reunir-se para debater OGE de 2020

"Vou convocar no dia 16 uma reunião da família da AMP para discutir o OGE de 2020", disse à Lusa o secretário-geral do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e coordenador do Conselho Diretivo Nacional da AMP, Francisco Kalbuadi Lay.

A reunião foi decidida na sequência de um encontro do CNRT, maior partido da AMP, no passado fim de semana, para analisar o futuro da proposta de lei do OGE de 2020, condicionada por várias questões, desde o valor e sustentabilidade a mudanças na gestão de projetos.

"Esperamos que saia uma recomendação dentro da família da AMP. Não vamos dizer que `fizeste bem isto, fizeste mal aquilo`. Não. Vamos discutir e recomendar", explicou.

"Todos temos boa vontade de contribuir, cada partido, cada deputado e dentro da AMP para resolver esta situação, resolver a situação do país e procurar um orçamento assim mais razoável", afirmou.

Dúvidas sobre o futuro das contas públicas evidenciaram-se durante as audições nas comissões parlamentares especializadas, também na reta final, em que deputados, incluindo das bancadas do Governo, questionaram vários aspetos do conteúdo e do valor das contas públicas.

"Ainda não posso dizer muito. O que disse à bancada do CNRT é que tem que mostrar que o CNRT é um partido de Estado. Vamos colocar o interesse do Estado acima de tudo. O OGE é do Estado e é para todo o povo", acrescentou Francisco Kalbuadi Lay.

"Vamos colocar a situação na mesa. Primeiro temos que ver qual é a execução do OGE de 2019. Eles podem pedir qualquer valor, mas temos que discutir isto de forma profissional, de forma estruturada e tendo em conta a lei do orçamento", disse.

O debate surge, em parte, porque o teto final de despesa, decidido no Comité de Revisão da Política Orçamental (liderado pelo gabinete do primeiro-ministro), ultrapassou significativamente a proposta apresentada pelo Ministério das Finanças (MF).

O comité aprovou o aumento de 300 milhões de dólares (272 milhões de euros) na proposta inicial para o segundo maior valor orçamental de sempre: 1,95 mil milhões de dólares (1,78 mil milhões de euros).

Kalbuadi disse que, esta semana, a comissão C do parlamento, que lida com as Finanças Públicas, deverá receber os relatórios das restantes comissões antes de preparar a recomendação final para debater, no plenário, na próxima semana.

Questionado sobre preocupações manifestadas por deputados do CNRT, Kalbuadi disse que uma recomendação deverá sair do encontro do fim de semana.

"Individualmente sei que alguns deputados já têm a sua visão, que apresentaram nas comissões. Mas politicamente, como AMP, ainda não anunciámos nada", referiu.

"Não podemos dizer que isto está bem ou mal, mas temos que discutir isso no seio da AMP", insistiu.

O responsável do CNRT disse que é crucial que no debate haja "consciência limpa" e um diálogo em que "o interesse nacional esteja acima do interesse de cada um".

Kalbuadi Lay recusou-se a tecer comentário alargados sobre detalhes concretos da proposta de OGE, preferindo esperar pela apreciação final por parte das comissões parlamentares.

No entanto, outras fontes do CNRT admitiram à Lusa que membros do CNRT no Governo poderão ser os primeiros a apresentar propostas de cortes no orçamento para reduzir as despesas para 2020.

O calendário prevê que a comissão C conclua o relatório até 18 de novembro. O início do debate na generalidade está previsto para 20 de novembro.