Combate a incêndios rurais em Coimbra com medidas especiais e sem comprometer operação

Durante a apresentação à comunicação social, realizada hoje por videoconferência, Carlos Luís Tavares enfatizou a "aposta" no pré-posicionamento territorial de meios de combate a incêndios, habitualmente localizados em quartéis de bombeiros, mas cuja constituição, será, no entanto, alterada devido à pandemia do novo coronavírus.

"Não vamos utilizar grupos de combate [com 24 bombeiros], mas sim brigadas de combate [com 12 bombeiros, metade dos elementos do grupo], para não ter tanta gente agrupada", explicou o comandante operacional distrital (Codis).

Assim, em vez da existência de um a três grupos de combate a incêndios -- cada um com dois comandantes, oito veículos e 24 bombeiros, a utilizar nas fases mais críticas - serão utilizadas entre duas a seis brigadas, cada uma com quatro veículos, um de comando, dois de combate a incêndios e um autotanque, com um elemento de comando e 12 bombeiros.

"Assim, conseguimos balancear melhor os meios para onde forem precisos. E duas brigadas podem unir-se num teatro de operações e formar um grupo", explicou Carlos Luís Tavares.

O pré-posicionamento de meios será efetuado em locais a definir, em função dos níveis de probabilidade de ocorrência de incêndios rurais e do Estado de Alerta Especial (níveis amarelo, laranja e vermelho) que estiver em vigor.

O Codis de Coimbra disse, por outro lado, que a "intenção" é que os operacionais sejam testados "regulamente" à infeção pelo novo coronavírus: "Queremos testar mais vezes os nossos operacionais. Quanto mais testes puderem fazer, melhor", argumentou.

Outras medidas para cumprir com as indicações das autoridades de Saúde passam pelo uso de cogulas e máscaras de proteção, mas também as derivadas dos planos de contingência das corporações de bombeiros - como o reposicionamento de camas em camaratas para cumprir dois metros de distância - de outras entidades no terreno e da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Questionado sobre quantos bombeiros poderão ir em cada veículo, o comandante operacional distrital respondeu que quer as Equipas de Combate a Incêndios (ECIN), quer as de Intervenção Permanente (EIP), irão manter cinco elementos, "para não por em causa a segurança da operação".

No entanto, enfatizou, os chefes de equipa irão medir regularmente a temperatura dos seus bombeiros e estar atentos a eventuais sintomas de infeção.

"Todos os cuidados que já temos hoje, temos de ter em operação [nos incêndios rurais]. Sabemos que o risco vai aumentar [devido `apandemia de covid-19], mas temos de o mitigar", alegou Carlos Luís Tavares.

Em termos de meios humanos e materiais, o dispositivo terrestre hoje apresentado engloba um total de 1.783 bombeiros e 63 elementos de comando, para além de mais de 200 sapadores florestais e 10 máquinas de rasto.

Este dispositivo é complementado, em ações de vigilância, fiscalização e deteção, por 70 militares e 35 veículos do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR, 12 polícias e duas viaturas da PSP, e pela rede de torres de vigia - num total de 19, sete já em funcionamento - com 76 vigias civis.

No terreno, em ação de ataque inicial, estarão 69 militares e 11 veículos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, apoiados por três helicópteros ligeiros, dois disponíveis a partir de sexta-feira na Lousã e Cernache, e o terceiro a partir de 01 de junho na Pampilhosa da Serra.

Pela primeira vez, segundo Carlos Luís Tavares, Coimbra terá dois aviões anfibios `Fireboss`, que atuam em parelha, cada um com capacidade de três mil litros de água, localizados no aeródromo de Cernache entre 01 de junho e 31 de outubro.