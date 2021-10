Combustíveis. Antral denuncia aumento "muito penalizante" para o setor do táxi

O presidente da Antral, Florêncio Almeida sublinha que o aumento do preço dos combustíveis é "muito penalizante" para o setor do táxi e sublinha a ausência de aumentos em nove anos. O responsável adianta ainda que o Governo "tem andado a adiar uma atualização do sistema tarifário", mas que agora nem essa medida vai compensar as perdas com o aumento dos combustíveis.