Os combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana. Fonte do mercado revelou à RTP que se perspetiva uma subida de 2 cêntimos no litro de gasóleo.

No caso da gasolina, o agravamento deve ser de 1 cêntimo e meio por litro a partir de segunda-feira.



Com esta série de subidas que se tem verificado nas últimas semanas, o preço dos combustíveis deve atingir os valores mais altos desde há quase um ano.



Estes agravamentos resultam sobretudo do aumento do petróleo nos mercados internacionais.