Combustíveis aumentam três cêntimos por litro nos Açores

Lusa31 Mai, 2018, 16:59 | Economia

Numa nota enviada às redações o executivo açoriano adianta ainda que a partir das 00:00 de sexta-feira uma subida de dois cêntimos por quilo no preço do gás e do fuel indústria.

Assim, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,47 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário passa a custar 1,26 euros por litro.

O gasóleo consumido na agricultura passa a custar 0,75 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo consumido nas pescas passa a ser de 0,55 euros por litro.

O gás butano passa a custar 1,48 euros por quilo, enquanto o fuel industrial passa a ter um preço de 0,56 euros por quilo.

No caso da gasolina de 95 octanas, a diferença do preço máximo praticado nos Açores para o preço praticado no continente será de menos 13%, enquanto no gasóleo rodoviário essa diferença será de 15%.

Os preços dos gasóleos consumidos na agricultura e nas pescas terão uma diferença para o mercado nacional de, respetivamente, menos 23% e menos 25%.

O governo açoriano justifica esta atualização do preço máximo de venda dos combustíveis na região com "as recentes alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais".

De acordo com o Governo Regional, "os combustíveis continuarão a ter, nos Açores, um preço máximo significativamente inferior ao valor de referência dos combustíveis no mercado nacional".

Os novos preços entram em vigor às 00:00 de sexta-feira.