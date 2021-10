Combustíveis. Costa nega que novas medidas sejam um "incentivo ao consumo"

O primeiro-ministro defendeu que a suspensão da taxa de carbono é uma medida “extraordinária e transitória”, negando, por isso, que seja um incentivo à energia poluente e que coloque em causa as metas europeias para a transição verde.



"O que estamos a viver neste momento é uma situação absolutamente extraordinária, em que as indicações antecipadas sobre os preços do mercado no futuro revelam que será temporária, e o que estamos a assistir é uma situação que é fortemente penalizadora do rendimento das famílias e que compromete a liquidez das empresas e, portanto, é adequado [tomar] medidas de cariz excecional e transitório", disse o chefe de Governo português.



Questionado sobre se o executivo pediu autorização para avançar com a medida em questão, António Costa disse "não ser necessário".