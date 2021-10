Combustíveis descem dois cêntimos antes de uma semana de novos aumentos

O Governo baixou o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos. Com este corte, feito com recurso a uma almofada de 60 milhões de euros arrecadados com o IVA, a gasolina desce, já a partir de hoje, dois cêntimos por litro e o gasóleo um cêntimo.