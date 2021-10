Combustíveis. Governo admite rever devolução do IVA a mais que está a ser arrecadado

O Governo admite voltar a rever o valor do IVA a mais que está a ser arrecadado por causa do aumento do preço dos combustíveis e afirma que vai ser devolvido aso portugueses. Aumentam os pedidos de apoios das empresas de transporte rodoviário para enfrentar a escalada no preço dos combustíveis.