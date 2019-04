Combustíveis. Governo decreta medidas de excepção

Pouco depois do meio dia, saem de Aveiras os primeiros camiões-cisterna

em cumprimento dos serviços mínimos. Destino: o aeroporto de Lisboa.



O cordão de segurança da GNR separa os condutores dos motoristas em greve, concentrados na entrada da companhia logística que armazena grande parte dos combustíveis da capital.



Lá dentro, numa sala de comando improvisada, Francisco São Bento, presidente do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, tenta organizar escalas de trabalho para os colegas cumprirem os serviços mínimos.



O despacho dos serviços mínimos publicado em Diário da República obriga ao abastecimento a 100% de hospitais, bombeiros, aeroportos, entre outras entidades.



Foram também decretados os serviços mínimos para os postos de abastecimento - 40 % das operações de um dia normal tem de ser asseguradas, mas só nas zonas do Porto e de Lisboa.



Aconteceu já no posto de GALP no aeroporto, mas há outros casos.



O cumprimento dos serviços mínimos está a ser imposto por uma requisição civil. O governo decretou também uma situação de alerta para todo o pais. Implica a convocação de trabalhadores, dos setores público e privado, habilitados para conduzir veículos com mercadorias perigosas



E para garantir o abastecimento de pessoas e bens, foi também elevado o grau de prontidão das forças de segurança.