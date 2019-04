Combustíveis. Governo disponível para alargar serviços mínimos

Os serviços mínimos que foram decretados na passada semana pelo Governo, na ausência de acordo entre motoristas e entidades patronais, previa apenas serviços mínimos no abastecimento no Porto e em Lisboa, "o âmbito que tinha sido solicitado pela ANTRAM".







Em resposta a uma interpelação do PSD durante o debate quinzenal, o primeiro-ministro indicou que "só um avião foi desviado porque preferiu ser abastecido noutro local", e que assegurou que "o abastecimento dos aeroportos está inteiramente assegurado, que o funcionamento das forças de segurança e de emergência está perfeitamente assegurado e que, cumpridos os serviços mínimos, 40% do abastecimento em todo o sítio em que seja necessário garantir, será também assegurado".



Considerando que esta greve decorre de "um conflito entre entidades privadas, entre empresas privadas e os motoristas", o governante apontou que "o Estado decretou, no passado dia 11 da semana passada, os serviços mínimos na ausência de acordo entre as partes".



"O Governo decretou atempadamente os serviços mínimos", salientou, acrescentando que "esses serviços mínimos foram decretados com o âmbito que tinha sido solicitado pela ANTRAM, que considerou que era necessário decretar relativamente à Grande Lisboa e ao Grande Porto".



Na terça-feira, "perante a constatação do incumprimento dos serviços mínimos", o executivo "decretou a requisição civil", e procedeu, "como é seu dever, a um esforço de mediação, tendo assegurado os meios necessários a que a requisição civil seja executada", referiu o primeiro-ministro, notando que "ainda ontem à noite [terça-feira], os sindicatos comprometeram-se a cumprir os serviços mínimos".





c/Lusa