Combustíveis. Governo está a tentar "normalizar" situação, diz Marcelo

"A grande preocupação é estabilizar e normalizar a situação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente lembrou que "muitas famílias têm uma tradição, que é a de irem à terra passar com mais familiares, esta semana ou, pelo menos, o fim desta semana da Páscoa", a qual será afetada se a falta de combustíveis não for resolvida a tempo.



Quanto ao "problema laboral", Marcelo disse esperar "que venha a ter diálogo que permita também uma evolução".



Quanto à requisição civil, que talvez pudesse ter evitado a ruptura nos combustíveis se tivesse sido imposta mais cedo, o Presidente afirmou que, "o que me chega da parte do Governo é a convição de que tudo está a ser feito para recuperar esse tempo que entretanto decorreu".



A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas teve início as 00h00 de segunda-feira e, pouco mais de 24h00 depois, os seus efeitos começaram a fazer-se sentir, nos aeroportos de Lisboa e de Faro e depois, terça-feira à tarde, nos postos de combustível automóvel, ocasionando grandes filas junto às bombas.



O Governo já avançou com a requisição civil, apesar da contestação do sindicato destes profissionais.



Os motoristas exigem um aumento de salários e a melhoria dos horários e condições de trabalho.