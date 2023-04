Combustíveis. Governo vai manter apoios até ao final do mês

Foto: Reuters

O Governo vai manter o desconto no imposto sobre os combustíveis até ao final deste mês. Considerando todas as medidas em vigor, a redução da carga fiscal passa a ser de 32,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 34 cêntimos por litro de gasolina. Em comparação com a primeira quinzena deste mês, o total do desconto na carga fiscal mantém-se para a gasolina e reduz ligeiramente para o gasóleo.