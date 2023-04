Combustíveis mais baratos. Gasóleo desce 4,5 cêntimos e gasolina 2

O preço dos combustíveis vai voltar a descer na próxima semana. A redução será de 4 cêntimos e meio no litro do gasóleo e mais de 2 cêntimos no litro de gasolina. Os preços poderão variar conforme o posto de abastecimento.