Combustíveis mais caros esta segunda-feira

O preço do petróleo voltou a disparar na última semana, depois da aprovação do sexto pacote de sanções à Rússia.



A venda ao público não vai refletir a totalidade do aumento.



O governo decidiu manter no mês de junho o desconto um imposto equivalente ao que seria o IVA a 13% nos combustíveis



Assim sendo, haverá uma redução adicional de 5 cêntimos no caso da gasolina e de 3 cêntimos no caso do gasóleo.



Feitas as contas, o alívio fiscal pouco vai atenuar o aumento dos combustíveis.