Combustíveis podem aumentar até 14 cêntimos na próxima segunda-feira

Ouvido há momentos pela Antena 1, Gustavo Paulo Duarte, da ANTRAM, garante que muitas empresas não vão ter capacidade para continuar a operar, perante esta subida acentuada dos custos com combustíveis.A Antena 1 apurou junto da indústria petrolífera que, esta segunda-feira, o preço do gasóleo deve disparar 14 cêntimos e a subida na gasolina deve rondar os 9 cêntimos.Com a guerra na Ucrânia a impulsionar a tendência de aumento do preço dos combustíveis que já existia.Uma situação que vai acelerar falências, diz a Associação de Transporte Rodoviário de Mercadorias, que pede uma intervenção do Governo português.O apelo das empresas que asseguram o transporte de mercadorias, perante a subida acentuada do preço do gasóleo e da gasolina.

A partir de segunda-feira, num depósito de 50 litros de gasóleo, por exemplo, atestar a viatura pode ficar 6 euros e trinta e seis cêntimos mais caro, do que atualmente.







Também o presidente do Automóvel Clube de Portugal reage à anunciada subida dos combustíveis.





Carlos Barbosa afirma que desta vez o Governo tem mesmo que baixar os impostos sobre os combustíveis, pois avizinha-se um desastre para as famílias e para a economia.