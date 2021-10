Combustíveis. Presidente da República pede união das grandes economias para encontrar soluções duradouras

Perante a escalada do preço dos combustíveis, Marcelo Rebelo de Sousa defende que é preciso unir as grandes economias para encontrar soluções duradouras. O Presidente da República nota que as medidas que estão a ser tomadas pelos Governos não resolvem o problema de fundo.