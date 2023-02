Combustíveis usados na aviação sem alternativa a curto prazo

Foto: João Marques - RTP

Apesar dos planos para reduzir a enorme pegada ecológica do sector da aviação, através de combustíveis com menos impacto no ambiente, uma investigação cientifica britânica conclui que ainda não é viável a alteração para o uso de uma outra fonte energética, a curto prazo, que substitua o jetfuel.