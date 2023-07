A gasolina deve subir cerca de seis cêntimos por litro e o gasóleo sete, a que se soma o aumento de cerca de dois cêntimos da taxa de carbono, a partir do próximo mês.

O Ministério das Finanças diz que "o Governo mantém inalterado para o mês de agosto o desconto no ISP em vigor". No entanto, ao mesmo tempo, vai continuar no próximo mês o descongelamento gradual da taxa de carbono.