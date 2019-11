Comerciantes da Baixa de Lisboa esperam bom ano em vendas de Natal

"A expectativa de um comerciante é sempre que seja melhor do que o ano anterior, porque o comerciante é um otimista por natureza", afirmou à agência Lusa o vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP), Vasco Melo.

De acordo com Vasco Melo, a ADBP já tem feito várias iniciativas no centro de Lisboa de forma a chamar as pessoas ao comércio tradicional.

"Temos feito já várias coisas, como o Mercado de Natal na Praça do Rossio e um outro mercado de diversos produtos, nomeadamente de produtos alimentares e artesanato, na Praça da Figueira", salientou o dirigente, acrescentando que "a iluminação de Natal faz com seja atrativo" ir fazer compras à Baixa.

Já o presidente da Associação de Valorização do Chiado (AVChiado), Victor Silva, reconheceu que o comércio de rua está dependente de novas iniciativas, como a `Black Friday`, e admitiu que o desejado é que as vendas sejam sempre melhores do que no ano anterior.

"Em relação aos anos anteriores, como eles não foram bons, pior não se pensa que seja, porque o inverno começou com chuva e frio e isso é bom em alguma medida para o comércio", disse à Lusa Victor Silva.

Para o presidente da AVChiado, o comércio de rua não consegue acompanhar as campanhas das grandes superfícies, por causa das promoções.

"Os saldos agora já começam em qualquer altura... Há empresas [em centros comerciais] que fazem saldos logo antes do Natal", assegurou, adiantando que também "há muita gente que compra `online`".

Questionado sobre se os turistas acrescentam algo ao comércio tradicional, Victor Silva vincou que "o turismo não resolve a questão" e que "apenas substitui" o consumidor português.

"O turismo não vem acrescentar, apenas substitui e ao substituir, em muito casos, não substitui tão bem. Na restauração, substitui bem, na hotelaria, substitui bem, no comércio, nem por isso, porque as pessoas não vêm a Portugal para fazer compras", concluiu.