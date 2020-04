Comerciantes de Gaia dizem que "já chega de martirizar comércio de proximidade"

"Tal como na União Europeia, onde se defende os países mais ricos, fazendo tudo para que enriqueçam ainda mais, também em Portugal o Governo defende os mais abastados proporcionando-lhes tudo para que enriqueçam ainda mais", refere a ACIGAIA.

Numa carta em que descreve que tem recebido relatos de associados "desesperados" que manifestam "desagrado pelo descalabro que está a acontecer no ramo das suas atividades", a associação de Vila Nova de Gaia refere que "com a desculpa da covid-19 (..) o Governo decide que os grossistas possam também vender a particulares".

"Descalabro total", diz frisando de novo o "desespero daqueles que têm a sua sobrevivência nos pequenos estabelecimentos tais como mercearias, minimercados, pomares e talhos".

A associação apela ao executivo de António Costa para que não encerre os estabelecimentos, acusando a tutela de estar a criar "condições para que fechem as suas portas e despeçam seus empregados".

"Isto só pode acontecer porque os responsáveis que nos governam não têm o mínimo de sensibilidade para a área que superintendem e estão simplesmente se borrifando para as dificuldades que os pequenos comerciantes enfrentam no dia-a-dia. É urgente - ontem já era tarde - que se normalize a situação. Se o propósito for acabar com todos eles, então continuem, pois estão no bom caminho", sublinha a ACIGAIA.

Esta é a segunda carta aberta publicada por esta associação de Gaia, distrito do Porto, num espaço inferior a um mês.

A 23 de março, a ACIGAIA pediu ao Governo que as pequenas empresas fiquem isentas do pagamento de água e eletricidade e seja suspenso o IVA.

"A ACIGAIA não pode ficar indiferente à situação de crise social e económica atual causada pela covid-19. Neste momento particularmente difícil que o país atravessa, as empresas têm sido fortemente penalizadas, prevendo-se um maior agravamento num futuro próximo com a redução progressiva da atividade económica", lia-se na introdução da carta datada de março.

Assim, a associação de Vila Nova de Gaia pedia à tutela, que "num período nunca inferior a três meses" considere isentar da Taxa Social Única (TSU) das micro e pequenas empresas.

A isenção do pagamento de água e restantes taxas, bem como da eletricidade, e o pedido de suspensão do pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) do primeiro trimestre até final de junho deste ano eram outras das reivindicações.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.