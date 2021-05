Comerciantes de Lisboa avisam que não aguentam novo retrocesso

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Os comerciantes de Lisboa não vão aguentar o impacto de um possível passo atrás no desconfinamento. Quem o afirma é a presidente da União de Associações do Comércio e Serviços, numa altura em que a capital regista uma subida no número de casos de Covid-19 e da taxa de transmissão.