Comércio a retalho nogoceia menos em março do que em fevereiro, mas acima de 2016

28 Abr, 2017

Os negócios com Produtos não Alimentares subiram 5,5% em março, em termos homólogos, e acima do aumento de 2,8% de fevereiro, enquanto os de Produtos Alimentares registaram um aumento homólogo de 3,5%, após terem diminuído 0,1% em fevereiro.

Comparando com o mês anterior, o índice de volume de negócios no comércio a retalho diminuiu 2,4%, abaixo do aumento de 2,8% do mês anterior.

No primeiro trimestre deste ano, as vendas no comércio a retalho subiram 2,8% em termos homólogos, abaixo do aumento de 4,2% no trimestre anterior.

O agrupamento de Produtos alimentares passou de uma variação de 3,9% no quarto trimestre do ano passado para 1,1% no trimestre que terminou em março último, enquanto no agrupamento de produtos não alimentares as vendas aumentaram 4,1%, contra 4,5% no trimestre anterior.

O índice de remunerações no setor do comércio a retalho acelerou, de 3,8% em fevereiro para 5,5% em março.

O índice de emprego aumentou 2,2% em março, abaixo da subida de 3,1% no mês anterior, enquanto o número de horas trabalhadas caiu 0,1%, quando em fevereiro tinha subido 4,4%.

