Comércio aguarda por indicações precisas quanto ao uso de mascaras

O presidente da Confederação do Comércio, João Vieira Lopes, dá conta de situações ainda por definir, como o caso de lojas de roupa e dos provadores.Quanto ao calendário de reabertura dos espaços comerciais em Portugal, são opções que tanto quanto se sabe merecem a concordância do presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.Vieira Lopes concorda com o calendário proposto pelo Governo, na abertura faseada, em função da dimensão das empresas.As grandes superfícies, onde poderá haver maior ajuntamento de pessoas, serão para mais tarde.Já os espaços do chamado comércio e serviços de proximidade, a partir de segunda-feira.Cafés e restaurantes só devem poder no entanto abrir a 18 de maio.A Associação da Hotelaria e Restauração de Portugal avisa que o sector está muito ansioso.A secretária geral da AHRESP, Ana Jacinto, refere que são precisos apoios do Estado, porque antes mesmo de reabrir, as empresas enfrentam encargos fiscais muito avultados.