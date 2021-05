Comércio britânico com a UE recuperou em março, mas continua abaixo dos níveis pré-Brexit

O instituto de estatísticas britânico (ONS) revelou hoje que as exportações e importações de bens com a UE aumentaram 8,6% e 4,5%, respetivamente, em março de 2021 relativamente ao mês anterior, ambas impulsionadas pelo setor automóvel.

"Após quedas recordes em janeiro, os aumentos nas exportações e importações da UE continuam as recuperações parciais observadas em fevereiro", refere num comunicado.

Porém, comparando o primeiro trimestre (janeiro a março) de 2021 com o quarto trimestre de 2020 (outubro a dezembro), o último em que o Reino Unido ainda fez parte do mercado único europeu, as exportações e importações de bens da UE caíram 18,1% e 21,7%, respetivamente.

Pelo contrário, o comércio com países de fora da UE não registou uma quebra tão acentuada, tendo as exportações aumentado 0,4% e as importações diminuído 0,9% entre o quarto trimestre de 2020 e o primeiro de 2021.

Tendo em conta os "níveis mais altos de volatilidade nas estatísticas do comércio nos últimos dois anos" devido ao processo do `Brexit` e à pandemia covid-19, o ONS faz uma comparação com dados de 2018 para tentar perceber o impacto num período mais extenso.

Assim, aponta que as exportações e importações totais de bens para a UE foram inferiores 13,9% e 11,7%, respetivamente, no primeiro trimestre de 2021 do que no mesmo período de 2018, antes da pandemia e saída da efetiva do mercado único.

"O primeiro trimestre de 2021 é o primeiro trimestre desde o início dos registos, em janeiro de 1997, que as importações de bens da UE são menores do que as de países terceiros", nota o ONS.

O economista Thomas Sampson, da universidade London School of Economics, considera que a recuperação do comércio com a UE estagnou, depois de fevereiro ter mostrado sinais de melhorias face ao colapso verificado em janeiro.

"É muito cedo para tirar conclusões firmes sobre o impacto de longo prazo do Brexit, mas os dados sugerem que o Brexit reduziu o comércio entre Reino Unido e a UE no primeiro trimestre em pelo menos 10%", comentou na rede social Twitter.

Também hoje, John Springford, vice-presidente do Centre for European Reform, atualizou em baixa a estimativa do `think tank` sobre o custo do `Brexit`, mesmo admitindo que dados mensais são voláteis e que ainda vai levar mais tempo para perceber o efeito.

"Estimamos que a saída do mercado único e da união aduaneira reduziu o comércio do Reino Unido em 11% em março de 2021. A isso soma-se uma queda de 10% no comércio entre o referendo e a saída do mercado único", escreveu no site do Centro.

Segundo Springford, "está a ficar mais claro que o impacto não pode ser descartado como temporário".