Comércio de mercadorias do G20 cai e comércio de serviços sobe em 2023

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que as exportações e as importações de mercadorias do G20 diminuíram 3,3% e 5,5%, respetivamente, enquanto as estimativas preliminares sugerem que as exportações e as importações de serviços cresceram cerca de 7,3% e 10,5%.

Em relação ao quarto trimestre, a OCDE precisa que depois de vários trimestres de declínio, o crescimento do comércio de mercadorias do G20 estabilizou em termos de valor, medido em dólares norte-americanos correntes.

"Houve pouca mudança nas exportações e importações em comparação com o terceiro trimestre de 2023, uma vez que uma recuperação robusta na Ásia Oriental foi contrabalançada por uma desaceleração na Europa e na América do Norte", afirma a OCDE.

O crescimento das exportações estagnou nos Estados Unidos, com menores vendas de automóveis que foram compensadas por maiores vendas de suprimentos industriais.

Na União Europeia, as exportações registaram uma descida de 0,6%, devido a uma diminuição dos produtos químicos, enquanto as importações diminuíram 1,8%.

Em contrapartida, o comércio de mercadorias registou um forte crescimento na Ásia Oriental, tendo a China registado um aumento de 0,6% nas exportações, em parte devido a produtos de alta tecnologia como os telemóveis, e um aumento de 3,9% nas importações devido a produtos mecânicos e elétricos.

As exportações aumentaram no Japão e subiram na Coreia devido às fortes vendas de automóveis e à recuperação do setor coreano dos semicondutores.

As vendas mais elevadas de produtos de base alimentaram o crescimento das exportações na Austrália, Indonésia e Brasil.

Do lado dos serviços, a OCDE indica que as estimativas preliminares apontam para um crescimento moderado para o G20 no quarto trimestre de 2023, em comparação com o trimestre anterior, medido em dólares americanos correntes.

A OCDE afirma que se estima que as exportações e importações tenham crescido 1,6% e 1,3% no quarto trimestre de 2023, respetivamente, contra uma diminuição de 0,9% nas exportações e o aumento de 0,2% nas importações no terceiro trimestre.

As exportações aumentaram 2,5% nos Estados Unidos, refletindo receitas mais altas da maioria dos serviços, enquanto as importações subiram 2,0% devido ao aumento das despesas com viagens e transporte.

Na Alemanha, as exportações cresceram 1,6%, refletindo as receitas mais elevadas dos serviços empresariais e informáticos, e as importações aumentaram 2,0%, em parte devido ao aumento das despesas com viagens ao estrangeiro.

Pelo contrário, as exportações de serviços caíram acentuadamente em França (menos 3,8%) e no Reino Unido (menos 6,2%), tendo as importações também diminuído moderadamente em ambos os países.

O aumento das receitas dos serviços de propriedade intelectual impulsionou o crescimento das exportações no Japão.

A OCDE refere ainda que as exportações de serviços também aumentaram acentuadamente na Coreia e na China, refletindo uma recuperação generalizada na maioria das categorias de serviços.