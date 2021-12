Comércio e restauração em Vila Real sofre com novas restrições à Covid-19

A Câmara de Vila Real decidiu cancelar a festa de Passagem de Ano na praça do município, depois de conhecidas as novas medidas de restrição.

Com a subida do número de casos de covid-19, muitos clientes desmarcaram os tradicionais jantares de Natal. Os restaurantes falam em quebras superiores a 80 por cento.