Comércio externo chinês recupera em maio face ao abrandamento da pandemia

A China liderou a recuperação global, após ter controlado a pandemia, que ainda assola muitas partes do globo, mas que está a atenuar-se em vários países onde o programa de vacinação foi implementado com celeridade.

Os dados alfandegários divulgados hoje revelaram que as exportações aumentaram 40%, nos primeiros cinco meses do ano, em relação ao ano anterior. Face ao período de 2019, o aumento foi de 29%.

O valor das exportações chinesas, de 263,9 mil milhões de dólares (cerca de 215 mil milhões de euros), no entanto, ficou quase ao mesmo nível do mês anterior. As importações chinesas, de 218,4 mil milhões de dólares (cerca de 180 mil milhões de euros), ficaram 1,2% abaixo do valor registado em abril.

O superavit comercial da China em maio fixou-se nos 45,53 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros), uma queda de 26,5%, em relação ao período homólogo de 2020.

O comércio com a União Europeia aumentou 28,7%, em termos homólogos, entre janeiro e maio. As exportações cresceram 27,9%, durante o mesmo período, enquanto as importações cresceram 30%.

As comparações com o ano passado tendem a produzir taxas de crescimento sonantes, devido ao efeito da pandemia no comércio internacional durante 2020.