Comércio externo da China cresce 2,8% até setembro

Lusa14 Out, 2019, 07:25 | Economia

De acordo com dados oficias da alfândega chinesa, divulgados hoje, as exportações chinesas nos primeiros três trimestres do ano aumentaram 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as importações diminuíram 0,1%.

No mesmo período, a China gerou um excedente comercial de cerca de 263 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 44,2% em comparação aos três primeiros trimestres de 2018.

Por outro lado, o comércio da China com os Estados Unidos caiu dois dígitos, em setembro, em plena guerra tarifária que ameaça levar a economia global à recessão.

As exportações para o mercado norte-americano caíram em setembro 17,8% e as importações diminuíram 20,6%.

Na sexta-feira, a China e os Estados Unidos chegaram a um acordo parcial, que poderá levar ao fim da guerra comercial entre os dois países, depois de Washington ter renunciado ao aumento de tarifas aduaneiras de 250 mil milhões de dólares (cerca de 226 mil milhões de euros) sobre mercadorias importadas da China, que iam aumentar de 25% para 30% no dia 15 de outubro.