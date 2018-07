Comércio externo da China cresce 7,9% entre janeiro e junho

Lusa13 Jul, 2018, 07:18 | Economia

Entre janeiro e junho, as exportações chinesas aumentaram 4,9%, enquanto as importações cresceram 11,5%, em relação ao mesmo período do ano passado. No total, a China comprou 6,6 biliões de yuan (850 mil milhões de euros) ao resto do mundo.

O porta-voz da Administração-Geral das Alfândegas da China, Huang Songping, explicou o rápido e constante crescimento do comércio externo com a recuperação económica global e uma economia doméstica estável.

Nos primeiros seis meses do ano, o excedente da China fixou-se em 901,3 mil milhões de yuan (115,9 mil milhões de euros), uma queda de 26,7%, relativamente ao mesmo período de 2017, indicou o organismo.

Na primeira metade do ano, o comércio da China com a União Europeia cresceu 5,3%. Com os Estados Unidos, o comércio chinês subiu 5,2%, numa altura de crescentes fricções comerciais entre os dois países.