Comércio externo da zona euro com défice de 26,5 mil ME em outubro

As exportações da zona euro para o resto do mundo somaram 252,8 mil milhões de euros, uma subida de 18% face a outubro de 2021.

As importações, por seu lado, atingiram em outubro 279,3 mil milhões de euros, mais 30% do que no mês homólogo.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), no conjunto dos 27 Estados-membros, o défice da balança comercial externa agravou-se para 38,2 mil milhões de euros, face aos sete mil milhões de euros de outubro de 2021.

Na UE, as exportações para o resto do mundo tiveram um avanço homólogo de 18,0%, para 22,2 mil milhões de euros e as importações cresceram 33,1%, somando 263,4 mil milhões de euros.