Comércio externo do G20 cresce de abril a junho pelo quinto trimestre consecutivo

Lusa 29 Ago, 2017, 12:28 | Economia

Segundo as estatísticas do Comercio Internacional de Mercadorias da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), as exportações do G20 aumentaram 1,4% no segundo trimestre deste ano, abrandando face aos 3,4% dos três meses precedentes.

Já as importações subiram 1,7% quando no primeiro trimestre do ano tinham evoluído 4,2%.

Segundo nota a OCDE, o volume das trocas de mercadorias nos países do G20 mantém-se cerca de 10% abaixo dos máximos registados em 2014.

Referindo as "significativas diferenças" registadas entre os vários países e regiões analisados, a organização destaca, na zona euro, os acréscimos pronunciados verificados nas exportações e importações em França (respetivamente 6,8% e 2,9%), na Alemanha (5,1% e 4,8%) e em Itália (5,3% e 4,5%).

Em alta estiveram também as exportações do Reino Unido (+3,4%, um ligeiro abrandamento face aos 3,6% do primeiro trimestre) e na Turquia (onde aceleraram "fortemente" para 4,4%).

Na América do Norte, o comércio internacional de mercadorias cresceu "de forma residual" nos EUA e abrandou no México e no Canadá, enquanto nas economias sul-americanas do G20 se destaca a "queda significativa" das exportações na Argentina (-10,2%) e no Brasil (-5,1%, sendo que neste país também as importações recuaram 6,8%).

Em "contração significativa" estiveram também as exportações da Austrália (-4,8%), Índia (-6,5%) e Indonésia (-3,0%), tendo as vendas para o exterior abrandado o crescimento na China, Japão e (embora mais ligeiramente) na Coreia.

No que se refere às importações, registaram um "significativo abrandamento" na Coreia (para 0,7%, contra 8,2% no trimestre anterior) e recuaram na China (-3,3%) e na Indonésia (-4,1%).

Ainda destacada é a contração de mais de 20% das exportações da Arábia Saudita e de perto de 6% da Rússia, "refletindo em parte a queda de 5% dos preços do petróleo".

Segundo a OCDE, no segundo trimestre de 2017 todas as economias do G20, à exceção da Argentina, Austrália, Brasil e Canadá, viram as respetivas moedas valorizarem face ao dólar.