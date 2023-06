Comércio intra-africano expandiu-se 20,9% em 2022

"O comércio do continente deveu-se à subida dos preços das matérias-primas e ao aumento da procura de energia africana por parte da Europa", justifica o Afreximbank.

O relatório, centrado na "Exportação, Fabrico e Cadeias de Valor Regionais em África Sob uma Nova Ordem Mundial", foi lançado pelo presidente do Afreximbank, Benedict Oramah, no último dia de trabalhos das Reuniões Anuais do banco, em Acra.

O relatório destaca ainda o facto de "uma combinação de perturbações na cadeia de abastecimento, restrições comerciais, aumento das tensões globais e uma política monetária mais restritiva em resposta a uma inflação recorde" ter contribuído para grandes mudanças no sentimento dos investidores e conduzido a aumentos acentuados dos preços das matérias-primas durante o primeiro semestre de 2022.

"No entanto, os preços dos produtos de base diminuíram acentuadamente no segundo semestre, devido ao abrandamento da procura num contexto de forte desaceleração do crescimento mundial, especialmente na China e na Europa, os principais motores do comércio mundial", explica.

O Afreximbank salienta que as exportações africanas se caracterizam "por um número muito reduzido de exportações de produtos manufaturados, que se concentram num número limitado de países", embora impulsionadas por alguns setores e têm um mercado de exportação limitado.

O relatório sugere que o grau de integração regional em África é quase seis vezes inferior ao da Ásia em desenvolvimento, excluindo os países de elevado rendimento.

"Como a China atingiu o pico de vários produtos de mão-de-obra intensiva, levando a um declínio da sua quota de mercado desde 2016, é criado um potencial de exportação para uma nova geração de exportadores", antecipa o banco.

O relatório reafirma a convicção de que, "ao reduzir as barreiras ao comércio de bens e serviços, a Zona de Comércio Livre Continental Africana [AfCFTA, na sigla em inglês] está a proporcionar grandes incentivos para aqueles que procuram fazer negócios em todo o continente e reduzir a dependência das cadeias de valor globais, ao mesmo tempo que estabelece uma nova direção para o desenvolvimento de cadeias de valor regionais".

Neste contexto, a AfCFTA "representa um marco significativo no caminho para resolver o desequilíbrio comercial de África" pelo que é considerado "o melhor instrumento de recuperação económica para o continente".

O relatório mostra também que o valor do comércio intra-africano atingiu 193,17 mil milhões de dólares (177,22 mil milhões de euros), registando um crescimento de 18,6% em 2022.

"O comércio intra-africano, que foi impulsionado pela aplicação da AfCFTA, está claramente destinado a redefinira sorte económica de África no futuro", conclui o documento.

O acordo de livre comércio em África foi aprovado em 2019, entrou em vigor no princípio de 2021 e abrange um mercado com mais de 1.300 milhões de consumidores, que beneficiarão da forte redução das tarifas alfandegárias e das exportações mais livres na região, contando já com 46 dos 54 países africanos que assinaram o documento que criou a AfCFTA.

O Afreximbank, instituição financeira multilateral criada sob os auspícios do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e financiador dos governos africanos e empresas privadas no apoio ao comércio interafricano, celebrou em Acra o seu 30.º aniversário.

A reunião de Acra decorreu sob o tema "Concretizar a visão: Construir a prosperidade para os africanos", e centrou-se no comércio africano, no financiamento do comércio e em questões de desenvolvimento, incluindo a aplicação da AfCFTA.