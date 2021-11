Comércio no G20 abranda no 3.º trimestre, mas mantém-se em nível recorde

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que o aumento dos custos de transporte e a recuperação das viagens estimularam um crescimento mais rápido do comércio de serviços, com as exportações para o G20 a se aproximarem dos níveis de 2019.

No terceiro trimestre, o comércio internacional de mercadorias para o G20 atingiu um nível recorde, após quatro trimestres de crescimento sustentado, refere a OCDE, adiantando que as exportações e importações de mercadorias do G20 aumentaram 0,9% e 0,4% no terceiro trimestre de 2021 face ao trimestre anterior, em dólares norte-americanos atuais, ajustados sazonalmente.

Estas taxas de crescimento representam um acentuado abrandamento em relação ao primeiro semestre do ano, quando o aumento dos preços das mercadorias impulsionou o valor dos bens transacionados.

A procura sustentada de eletrónica e os preços elevados da energia continuaram a desempenhar um papel no terceiro trimestre de 2021, enquanto as cadeias de fornecimento de semicondutores sobrecarregadas pesaram sobre o comércio de veículos e peças.

As estimativas do crescimento das exportações e importações de serviços para o G20 são de cerca de 5,1% e de 5,8% no terceiro trimestre de 2021, respetivamente, em comparação com o trimestre anterior e medido em dólares americanos ajustados sazonalmente.

As estimativas preliminares comparam com as taxas mais lentas de 3,1% e 4,8% registadas no segundo trimestre para as exportações e importações.

Com os custos de transporte a atingir um pico no final do trimestre, o valor do comércio de serviços de transporte continuou a subir no terceiro trimestre, enquanto uma melhoria temporária da situação sanitária impulsionou as viagens, particularmente na Europa.