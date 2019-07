Comissão aprova texto-base da reforma do sistema de pensões do Brasil

Lusa05 Jul, 2019, 06:56 | Economia

O documento, aprovado por 36 votos a favor e 13 contra, é da autoria do deputado Samuel Moreira, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSBD), que analisou e alterou alguns pontos na proposta apresentada pelo executivo brasileiro em fevereiro passado.

As alterações apresentadas em junho pelo relator Samuel Moreira propõe idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres para aposentação, com tempo de contribuição de pelo menos 20 e 15 anos, respectivamente.

O documento excluiu estados e municípios da reforma do sistema de pagamento de pensões.

As mudanças no sistema de pensões no Brasil poderão gerar uma poupança de 913,4 mil milhões de reais (210,7 mil milhões de euros) em 10 anos, segundo o relatório aprovado na câmara baixa parlamentar.

Além desse valor, o novo projeto permite arrecadar em 10 anos 217 mil milhões de reais (50 mil milhões de euros) com o fim da transferência de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social.

Assim, no total, prevê-se uma economia total de gastos de 1,1 biliões de reais (260 mil milhões de euros) nas contas do executivo central.

Porém, as mudanças à proposta original do Governo não agradaram ao responsável pela pasta da Economia, Paulo Guedes, por estas preverem uma poupança inferior àquela que o ministro previu.

Paulo Guedes afirmou, em 14 de junho, que caso as alterações fossem realmente aprovadas, como aconteceu hoje, não haverá um novo sistema de pagamento de pensões no país.

"Se aprovarem a reforma do relator, abortaram a reforma do sistema de pensões, (...) mostraram que não há compromisso com as futuras gerações. O compromisso com os servidores públicos do legislativo parece maior do que [com o] das futuras gerações. (...) Continuam com o velho sistema", afirmou, citado pela imprensa brasileira.

Após ter sido aprovada na comissão, a proposta de emenda à Constituição (PEC) seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados, onde terá de passar por duas voltas de votação e necessitará do apoio de, pelo menos, 308 dos 513 deputados. Caso seja aprovada nessa fase, seguirá para avaliação do Senado.

Ao longo desta quinta-feira, após a aprovação do texto-base, os deputados integrantes da comissão especial da Câmara dos Deputados analisaram ainda 17 propostas de alteração a esse documento.

Um dos pontos rejeitados foi a criação de regras especiais para aposentação de polícias, conferindo assim uma derrota ao Governo de Bolsonaro, que na manhã de quinta-feira apelou ao voto a favor dos Polícias.

"Eu apelo aos senhores nesta questão específica, vamos atender, nem que seja em parte, porque os polícias militares são mais do que os nossos aliados, são aqueles que dão as suas vidas por nós todos brasileiros", declarou o chefe de Estado, ao admitir que "errou" ao não dar condições mais brandas para a aposentação dos agentes na sua proposta oficial da reforma do sistema de pensões.

No entanto, o pedido do chefe de Estado não foi suficiente para convencer os deputados, que rejeitaram a proposta de alteração por 31 votos contra 17.

Inconformados com a derrota, cerca de cem polícias e guardas municipais protestaram dentro da Câmara dos Deputados por não verem os seus direitos equiparados aos dos integrantes das Forças Armadas.

"O PSL (Partido Social Liberal) traiu a polícia do Brasil", numa referência à composição política de Jair Bolsonaro, que possui um grande número de parlamentares provenientes de forças policiais.

Caso a proposta a favor dos agentes tivesse sido aprovada, as mulheres com cargos na Polícia poderiam aposentar-se aos 52 anos, com 25 anos de contribuição, e 15 anos no cargo, e os homens aos 55 anos, com 30 anos de contribuição e 20 anos no cargo.