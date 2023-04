Comissão de acompanhamento do pacto para redução dos preços reúne-se na 4.ª feira

O Governo anunciou hoje, no parlamento, que a primeira reunião da comissão de acompanhamento do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares vai realizar-se esta quarta-feira, no Ministério da Economia.