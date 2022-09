Comissão de Coordenação do Centro promove Catalisador Regional de Inovação na sub-região de Viseu

Segundo a CCDRC, o protocolo de cooperação de constituição do CR Inove -- Catalisador Regional de Inovação do Centro para a Sub-Região de Viseu Dão Lafões vai ser assinado, na sexta-feira, às 11:00, na casa do Adro, em Viseu.

A CCDRC vai celebrar o protocolo com os responsáveis da Comunidade Intermunicipal da Região de Viseu Dão Lafões, do Instituto Politécnico de Viseu, da Associação Empresarial da Região de Viseu e com o dinamizador sub-regional José Alberto Ferreira.

"O CR Inove é uma iniciativa composta por uma rede informal de entidades do Sistema Regional de Inovação, que pretende promover um processo estruturado de cooperação e partilha de informação entre as Comunidades Intermunicipais, as Entidades do Sistema Científico e Tecnológico e as Associações Empresariais da Região Centro", indicou a CCDR em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

De acordo com a nota, o projeto tem como objetivo "mobilizar os agentes, potenciar os recursos e competências existentes no domínio da inovação e melhorar a interação dos produtores de conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores, assente sempre numa lógica de partilha de recursos e reforço e complemento das iniciativas já existentes na região Centro".

"É assumido pelos parceiros o compromisso de desenvolver, de forma concertada e participada, iniciativas conjuntas em temáticas relevantes para o processo de promoção da inovação, a sistematização e atualização de informação e competências das entidades do Sistema Regional de Inovação pertencentes à sub-região, a criação de mecanismos de partilha e divulgação de informação, a promoção do desenvolvimento de conteúdos, instrumentos e metodologias de capacitação de atores e de transferibilidade do conhecimento e de tecnologias", lê-se.

Citada no comunicado, Isabel Damasceno, presidente da CCDRC, referiu que "tem havido uma grande mobilização por parte dos agentes regionais de inovação a esta iniciativa, o que reflete o reconhecimento da necessidade de intervir na promoção da inovação, numa lógica de proximidade, partilha de informação e de constituição de redes informais".

"Já foram assinados três protocolos do CR Inove, nas sub-regiões de Aveiro, Leiria e Médio Tejo, e os restantes quatro protocolos serão assinados até final do ano de 2022", observou a responsável.