Comissão de Ética do Banco de Portugal diz que Centeno cumpriu deveres de conduta

"O governador deu a conhecer ao Conselho de Administração o parecer emitido pela Comissão de Ética do Banco", lê-se numa nota da reguladora bancária enviada à comunicação social.

No parecer da Comissão de Ética é manifestado o "entendimento de que o governador agiu com a reserva exigível nas concretas circunstâncias nele descritas e cumpriu os seus deveres gerais de conduta como membro do Conselho de Administração, independentemente de outros desenvolvimentos que se verificaram à volta da situação e que são estranhos ao Banco de Portugal e ao Governador".

A entidade reconhece, no parecer, que "os desenvolvimentos político-mediáticos subsequentes podem trazer danos à imagem do Banco", o que torna a "defesa da instituição ainda mais relevante num periodo como o atual".



Comissao sublinha, por isso, "a importancia dos princípios que enformam os normativos em vigor e recomenda que o governador, a Administração e o Banco no seu todo continuem empenhados na salvaguarda da imagem e reputaçao do Banco de Portugal".

O Conselho de Administração do Banco de Portugal considerou também que sempre estiveram reunidas as condições de independência do regulador bancário e dos seus órgãos para o exercício das suas competências.



A Comissão de Ética do Banco de Portugal reuniu-se na segunda-feira depois de Mário Centeno ter sido proposto pelo atual primeiro-ministro para o substituir no cargo.

